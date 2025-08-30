ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２９日（日本時間３０日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３打数１安打１四球。４試合ぶりの一発は出ず、前日に「１試合４発」の離れ業をやってのけ、４９本でナ・リーグ本塁打争いのトップに立つフィリーズのシュワバーとの差は４のままで、チームは０―３の零封負けを喫した。

第１打席は四球で出塁。３回の第２打席は５者連続三振を奪っていた相手先発・ゲーレンの緩いカーブを一、二塁間に放ち、一塁手が打球をはじく内野安打となり、両チームを通じて初安打を記録した。

ただ２打席いずれも得点につながらず、チームは４回に先発左腕・スネルがアレクサンダーに先制２ランを献上。スネルは６回にも１失点し、５回途中４安打３失点（自責３）で降板となった。

３点を追う６回一死の第３打席は１５２キロの内角直球に差し込まれ、三邪飛に倒れた。８回一死の第４打席は初対決となった３番手の横投げ変則左腕・バックハスの１５０キロシンカーを捉えることができず遊ゴロに打ち取られた。

チームは散発３安打の１０三振で見せ場もなく敗戦。本拠地はため息に包まれた。