ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¢9·î¤«¤é1Ç¯´Ö¥ß¥é¥Î¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£9·î¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 9·î¤«¤é¡È1Ç¯´Ö¡É¡¢¥ß¥é¥Î¤Ë°Ü½»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢°Ü½»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ×¤Î»Å»ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ë½»¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î°Ü½»¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤â²ÈÂ²¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¬¤¤¡¢¼¡½÷¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤·¤ÆÄ¹½÷¤ÈÂ©»Ò¤Ï¡¦¡¦¡¦ÆüËÜ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹ Ä¹½÷¤Ï1Ç¯¡¢Â©»Ò¤Ï3¥ö·î¡¢Åìµþ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¦¡¦¤â¤¦ÌÜ¤«¤é¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£É×¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂè°ìÀ¼¡ØÈá¤·¤¤¡¦¡¦¡¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æµ¤³Ú¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¡¢26Ç¯¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤á¤²¤Þ¤»¤ó¤è¡Á¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î»þº¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤äÆîÊ©¤ÎÍÍ»Ò¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£