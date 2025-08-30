Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅ¹¤Ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Ë¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤¬28Æü¤È29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÅ¹¤Ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
28Æü¤ËÌô´Ý¤Ï¡ÖHawaii¤ËÅþÃå¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Öº£Æü¤«¤é²ÆµÙ¤ß ·Ê¿§Ä¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ29Æü¤Ë¤Ï¡ÖºÊ¤È¥¢¥é¥â¥¢¥Ê¤òÆó¿Í¤Ç»¶Êâ¡×¤ÈºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥é¥ó¥Á¤ÏÀÅ¤«¤ÊCAFE¤ÇÄ¹ÏÃ ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿Chicken pesto Sandwich¡×¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡ÖÄ¹½÷¤Ï»Å»öÁ°¤Ë¡¢»°ÃË¤â»Å»ö¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¥é¥ó¥Á¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Ë¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£