¡¡¡Ö´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¡¢Âç¾¦Âç£´¡Ý£³Âç±¡Âç¡×¡Ê£³£°Æü¡¢£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹ÁÌîµå¾ì¡Ë
¡¡£¶·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿Âç¾¦Âç¤¬½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¡¢Âç±¡Âç¤È¤Î½éÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤ËÁ°´ÆÆÄ¤¬Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£º£µ¨¤â¹âÀ¥µÁÏÂ¥³¡¼¥Á¤¬Âå¹Ô´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡£µ·î£²£±Æü¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤âÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿éðÀîÂçÊá¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦¹ÎÍ¡Ë¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¤·£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤«¤éÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¤âÄä³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë³èÆ°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡££±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î£²·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹âÀ¥¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÄä³Ø½èÊ¬¤¬¤È¤±¤¿¤È¤¤Ë¶¯¤¯¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Æüº¢¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë»È¤¦¤Ù¤¿Í´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¼Âà¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¾¡Íø¡£¹âÀ¥¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤Ð¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤È¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£