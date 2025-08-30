年末調整で「保険料10万円」の証明書を提出→「税金が10万円安くなる」と勘違いしていたことが発覚！ 会社員「年収500万円」が、実際に“手取りが増える”金額の計算方法とは？

生命保険料控除で、実際に戻ってくるお金は？

年末調整の生命保険料控除で実際に安くなる税金の額は、以下の計算式で求められます。

安くなる税金の額＝所得控除額×税率

多くの人が勘違いしがちですが、年末調整の書類に記載する「所得控除額」そのものが、全て戻ってくるわけではありません。この計算式を理解するため、「所得控除額」と「税率」について理解しておきましょう。



「所得控除額」と「税率」とは？

生命保険料控除で戻ってくるお金の計算に必要な、「所得控除額」と「税率」について解説します。



所得控除額とは？

所得控除額とは、国税庁が定めた計算ルールに基づき、支払った保険料から算出される金額のことです。具体的には、図表1の計算式を使います。

図表1

年間の支払保険料額 所得控除額 2万円以下 支払保険料等の全額 2万円超、4万円以下 支払保険料等×1／2＋1万円 4万円超、8万円以下 支払保険料等×1／4＋2万円 8万円超 一律4万円

国税庁 No.1140 生命保険料控除 より筆者作成

生命保険料控除には、「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3区分があり、所得控除は1つの区分につき計算されます。年間の支払保険料が10万円の人の場合、所得控除額は1つの区分あたりの上限である4万円です。

所得税では、この3区分を合計して最大12万円まで控除できます。また、住民税にも生命保険料控除があり、所得税控除額と計算式が異なります。具体的には、図表2の計算式を使います。

図表2

年間の支払保険料額 所得控除額 1万2000円円以下 支払保険料の全額 1万2000円超、3万2000円以下 支払保険料等×1／2＋6000円 3万2000円超、5万6000円以下 支払保険料等×1／4＋1万4000円 5万6000円以上 一律2万8000円

公益財団法人生命保険文化センター 生命保険料控除制度とは？ より筆者作成

生命保険料控除には、「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3区分がありますが、本記事では、話を分かりやすくするため1つの区分のみに加入しているケースを想定して解説します。



「税率」とは？

税率とは、先ほどの「所得」から控除額などを差し引いた、最終的な課税対象額に対してかけられる税金の割合です。所得税の税率は所得に応じて5％～45％で変動しますが、住民税は多くの場合、一律10％です。



年収500万円・保険料10万円の人は、いくら戻ってくる？

所得控除額と税率を理解したところで、具体的なモデルケースを活用して実際に安くなる税金の額を計算してみましょう。



・年収：500万円

・年間の支払保険料：10万円（新制度）

・所得税率：10％（課税所得330万円以下と仮定）

・住民税率：10％（一律）

所得税率は、扶養家族の有無など個人の状況によって変わるため、ここでは代表例として税率10％で計算します。

支払保険料10万円の場合、所得税の所得控除額は上限の4万円です。これに税率を掛けると、安くなる所得税は4000円です。

4万円（所得控除額）×10％（所得税率）＝4000円

同様に、住民税の所得控除額は上限の2万8000円です。10％の税率を掛けると、翌年安くなる住民税は 2800円と計算できます。

2万8000円（所得控除額）×10％（住民税率）＝2800円

最後に所得税と住民税、それぞれの安くなる金額を合計します。

4000円（所得税）＋2800円（住民税）＝6800円

年収500万円で年間10万円の生命保険料を支払っている人が、年末調整によって実際に安くなる金額は、約6800円であることが分かりました。



年末調整で、生命保険料控除の還付額を正しく理解しよう

年末調整で「思ったよりお金が戻ってこない」とがっかりしないために、「安くなる税金の額 ＝所得控除額×税率」という計算式を覚えておきましょう。年末調整で申告する「所得控除額」は、支払った保険料そのものではなく、国税庁が定めた計算ルールに基づき計算された金額です。

そして、安くなる税金は「所得税」だけでなく、翌年の「住民税」にも適用されます。自身の源泉徴収票と保険料の控除証明書を見ながら、実際に戻ってくるお金を計算してみてはいかがでしょうか。



執筆者 : 大垣はち

FP2級