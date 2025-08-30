ドジャースの大谷翔平投手の元通訳、水原一平受刑者に違法なスポーツ賭博を提供していたブックメーカー、マシュー・ボウヤー被告（５０）が２９日（日本時間３０日）、米カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁で禁錮１年１日の判決を受けた。ＡＰ通信、ＥＳＰＮ局など複数の米メディアが報じた。

判決後に取材に応じた同被告は「もし大谷に会えたら謝りたい。事件に巻き込まれただけで彼の名前に傷をつけてしまった。結局、彼はただ無実の野球選手で、最高の舞台でプレーしているだけだ」と謝罪し、大谷の関与を否定した。

同被告は昨年、違法賭博事業の運営、マネーロンダリング、虚偽の納税申告で有罪を認めていた。判決では内国歳入庁（ＩＲＳ）に対し１６０万ドル（約２億３０００万円）の補償金支払いが命じられ、弁護人によればすでに完済しているという。被告は法廷で「私は後悔している。人生で多くの誤った選択をしてきた」と述べた。

水原受刑者は大谷の口座から約１７００万ドルを不正送金した銀行詐欺と脱税で禁錮４年９月の実刑が確定し、６月１６日に米ペンシルベニア州の刑務所に収監されている。

検察側はボウヤー被告が少なくとも５年間にわたり数億ドル規模の賭けを扱い、１日数千ドルを得ていたとして禁錮１５か月を求刑していた。