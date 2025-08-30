２けた人気の伏兵扱いだったＧ１馬の娘２頭のワンツーが超高額配当を演出した。８月３０日に行われた札幌６Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）を勝ったのは、１３番人気のスタードメイソン（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ブリックスアンドモルタル）。２着には１０番人気のマザーズウィル（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）、３着に６番人気のラファヴォリット（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父レイデオロ）が入り、３連単５３９万５３００円の高配当に競馬ファンも仰天している。

勝ったスタードメイソンは、１７年のオークスなどＧ１・２勝を挙げた名牝ソウルスターリングを母に持つ良血馬。デビュー２戦はいずれも１１着に終わっていたが、３戦目は直線で馬群を割って突き抜けて見事に激変し、単勝も１万８３０円の配当となった。２着のマザーズウィルも母は１２年ヴィクトリアマイル・Ｇ１など７勝を挙げたホエールキャプチャ。デビューから掲示板に入るのがやっとの戦績で、前走は札幌で１４着と大敗を喫していたが、好位から粘り込んで３／４馬身差の２着に入った。Ｇ１馬の娘によるワンツーで馬連は１８万６０５０円の配当がついた。

Ｇ１馬の娘２頭による高配当演出にＳＮＳでは「ファンからすると気持ちの良い会心のレースですな」「ファンは堪らんだろうな」「競馬でひっっさびさに全身鳥肌たった。こんなことある？？？」「懐かしいなあ」「ワンツーでそんな荒れる？って思って成績見たらこりゃ人気無いわな…となった」「馬連が１８万円か エグいな」「どちらも母がＧ１ホースなのにえらい人気薄だったな…」「母親がＧ１馬のワンツーで馬連でも１８万超えで三連単が５４０万ってヤバすぎる」「競馬ってマジでわからん」「それにしてもつきすぎじゃないですかね」「ロマンがあるな」「これで馬連１８万円って」「グランアレグリアの息子が１倍台で飛んで、ソウルスターリングの娘が未勝利戦で単勝万馬券ねぇ…笑」など驚きのコメントが寄せられている。