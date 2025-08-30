¡ÚÂ®Êó¡Û»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹40¡îÄ¶(30Æü)
º£Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬40.5¡î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·¬Ì¾»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Çº£Ç¯2²óÌÜ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹40¡îÄ¶
º£Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬40.5¡î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·¬Ì¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢8·î1Æü¤ËºÇ¹âµ¤²¹40.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬40¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£º£Æü30Æü¤ÎÅì³¤ÉÕ¶á¤Ï¡¢¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¤È¿¿²ÆÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢À¾¤Þ¤¿¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ê¤É¤âµ¤²¹¾å¾º¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Æü30Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÅì³¤¤ÇÆÃ¤Ëµ¤²¹¤Î¾å¾º¤¬Ãø¤·¤¯¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎäË¼¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
