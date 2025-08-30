貯金なしの彼氏に「結婚資金を貯める！」と決意させる一言９パターン
結婚したい相手ができたのに、彼に貯金がなかった…。そんなとき、どんな言葉をかけると男性は貯蓄を意識するのでしょうか。今回は10代から30代の独身男性260名に聞いたアンケートをもとに、「彼氏に『結婚資金を貯めよう』と貯金を決意させる一言」を紹介します。
【１】「一緒に貯めよう！」と結婚式専用の通帳をふたりで作る
「実感が湧いた」（30代男性）というように、挙式用の通帳を作って一緒に貯める作戦です。「共同作業だと楽しい」（20代男性）という意見もあるので、一人でコツコツ努力するのが苦手な彼の場合は、ともにがんばるとよいでしょう。
【２】「式場費用ってこんなにかかるんだねー」など、結婚情報誌を広げて読む
「結婚式を初めて本気で考えた（笑）」（20代男性）というように、挙式費用を具体的に目にすることで、貯蓄を意識させる作戦です。急に変わらなくても「何度も聞いてるうちに意識が変わった」（20代男性）という人もいるので、少しずつ情報をすり込むとよいでしょう。
【３】「この家計簿アプリ使いやすいんだって」など、まずは収支を把握する方法を教える
「ノートは無理だけど、アプリならできるかも」（20代男性）というように、使いやすい家計簿ツールを教えてあげる作戦です。家計簿をカップルで共有できるタイプなどたくさんのツールがあるので、彼にとって使いやすいアプリを探して収支を把握するとよいでしょう。
【４】「20代後半男性の平均貯蓄額って、○○万円らしいよ」と世の中の平均値からプレッシャーを与える
「正直焦った」（20代男性）というように、比較することで「貯金ゼロ」の世間での立ち位置を把握させる作戦です。「１カ月に10万円ずつ貯金すると、○年かかるね」と月単位の金額に落とし込むと、彼にとってさらにイメージしやすくなるでしょう。
【５】「デキる男はマネープランもしっかりしてるんだよ」と持ち上げる
「しっかりした男を目指したくなる」（20代男性）というように、褒めつつ男のプライドを刺激する作戦です。少しでもお金が貯まってきたら「さすがだね」とおだてると、彼のやる気を持続させ、目標金額に早く到達できるかもしれません。
【６】「手間をかけずにお金を貯められる自動積立っていうのがあるみたい」など、実践しやすい貯蓄方法を紹介する
「あるだけ使っちゃう人には、これは便利」（10代男性）というように、自分で計画的に貯金できない人へ、勝手に貯めてくれる仕組みを教える作戦です。給料日に積立貯金に振り替えてしまえば無駄使いはできないので、お財布管理が苦手な彼にはぴったりでしょう。
【７】新築マンション見学に足を運び、「いつか買おうね」と夢を語る
「こんな家に住めるなら努力できる」（30代男性）というように、将来の暮らしを描くことで彼のやる気スイッチを入れる作戦です。「場所はどこがいい？」など彼の希望をたくさん引き出すと、士気が高まるでしょう。
【８】「○○万円貯まったら結婚しようよ」と目標の貯蓄額を明示する
「具体的な目標があると走れる」（20代男性）というように、目指すべき明確な金額を掲げる作戦です。ただし、金額を一方的に提示すると「やらされてる感」を与えてしまう危険も。一緒に目標を考えて設定すると彼のやる気が増すでしょう。
【９】「マイホームに教育費…一生でどれくらいお金がかかるのかな？」など、生涯の必要資金を算出する
「生きていく上での現実を知った」（30代男性）というように、一生涯にかかるお金をリアルに認識させる作戦です。本当に一生をともにするのであれば、目前の挙式を乗り越えるためだけでなく、ふたりの末永い未来のために算出しておいて損はないでしょう。
彼の気持ちを刺激するには、現状を把握させ、必要な費用を算出し、将来をリアルにイメージさせることが重要なようです。意識を変えるには時間がかかるかもしれませんが、彼の成長を温かく見守りましょう。（水谷ともゑ）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計260名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
