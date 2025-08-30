「足の色がおかしい」と指摘され…"まさかの診断"で緊急入院した3歳の息子【ママリ】

りんごさんは、3歳の息子・あーくんと夫との3人家族。元日の深夜、あーくんが突然泣き出します。いつもと違う息子の様子に、りんごさんは不安を覚え…。わが子が溶連菌に感染し、回復するまでの体験談。りんご(@ringo_84_illust)さんの描く、『溶連菌で緊急入院した話』をダイジェスト版でごらんください。

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

「足が痛い」と訴える息子

深夜1時…突然、3歳の息子・あーくんが泣き叫びました。最初は、こわい夢でも見たのかと思っていましたが、どうやら違うようです。足の痛みを訴える、あーくん。熱を測ってみますが、平熱のようです…。一体、どうしたのでしょう？心配ですね。

朝まで様子見？それとも救急病院？

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

「子ども救急相談」へ電話したところ、受診をすすめられます。あわてて病院へ行ったところ、「こむら返り」と診断されました。



ところが、あーくんが「足を上げたがる」という違和感に気づいた母・りんごさん。悪い予感は的中してしまいます…。

息子の異変に気づいた大人たち

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

©ringo_84_illust

親せきの集まりに参加したものの、再び足の痛みを訴え始めた あーくん。さらに、その場にいた身内からも「足の色が違う気がする」と指摘されます。再び、急患センターへと向かった、りんごさん。



その後、急患センターでは原因がわからず、大学病院を紹介されます。このとき、あーくんは突然、発熱。そして、大学病院で「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」と診断されました。どうやら、溶連菌に感染したことが原因のようです。



入院したのち、あーくんは元気に回復。このときのことを、母・りんごさんは、「息子の違和感をそのままにしなくてよかった」と振り返っています。まさに、母の直感が働いたできごとでしたね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）