¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥ºÅÐ¾ì¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤Ç½Ð±é¼Â¸½
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡ÖCheer¡¡Re¡½Man¡Çs¡Ê¥Á¥¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥º¡Ë¡×¤¬30Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡È½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼Â¸½¡£¿Íµ¤3¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤Ë¾è¤»¡¢Â©¤Î¤½¤í¤Ã¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Çµå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ö¥Á¡¼¥à·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤¤¤Ä¤«¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥º¤Ï¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼35Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä³¤³°¤Î¡ÖGot¡¡Talent¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤ÆÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£