½ÕÁ´¹ñ8¶¯¤ÎÀ¾ÆîÂç¤¬21°ÂÂÇ17ÆÀÅÀ¤Ç°µ¾¡¡¡ËþÎÝÃÆ¤Î±üÂ¼¡Öº£¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¡¡³«ËëÀï¡¡À¾ÆîÂç 17¡½2 ¶åÂç¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡ËÌ¶å½£»ÔÌ±¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡¤«¤é1½µ´Ö¡£¶å½£¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿À¾ÆîÂç¤Ï21°ÂÂÇ17ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ²÷¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¹¬Àè¤è¤¯4ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£ÅìÏÂ¼ù´ÆÆÄ¤Ï½é²ó¤Ë1ÈÖ¤Î¹çÅÄ¤¬°ÂÂÇ¤òµó¤²¤¿¾ìÌÌ¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤¢¤ì¤Ç½Õ¤ÎÍ¾±¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï6ÈÖ¡¦±üÂ¼¤Î±¦±Û¤¨ËþÎÝÃÆ¤Ê¤É¤Ç6ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤¿±üÂ¼¤Ï¡Öº£¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£