¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ê¤ã¤¤¤¤¡×¾®»ù²Ê°å¤ÎÅú¤¨¤Ë1Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢¿Æ¤¿¤Á¤¬¶¦´¶¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤3ºÐ»ù¡¢¾®»ù²Ê°å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡©
3ºÐ»ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤í¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3ºÐ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÇº¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Õ¥©¥í¥ïーÍÍ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¡Ä
¡Ö3ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤º¡¢ËèÆüÌÍ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Á´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ãº¿å²½Êª¤¬¼è¤ì¤Æ¤ì¤Ð¡¢ÌÍ¤Ç¤â¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥Þ¥«¥í¥Ë¤Ç¤â²¿¤Ç¤âOK¡ª¤½¤Î¤¦¤Á¡¢±à¤È¤«¤ÇÂ¾¤Î»Ò¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¤Ã¤È¡£
º£¤Ï¿©¤Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¥«¥í¥êー¤ò¡ª
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÆ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤Ë¤®¤êÂç²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡©
ÌÍÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¤Î²óÅú¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤´Ä¶¤ä·Ð¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¥ª¥Ã¥±ー¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ê¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Öµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ÖÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÉÍÜÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£°é»ù¤Î¸½¾õ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀìÌç°å¤ÎÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
É×¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¡×¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢»×¤¤½ÐÊäÀµ
Â¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤Êª¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤ÊÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Þ¤ì☺︎1y+19w(@teaholic_mare)¤µ¤ó¤ÏÉ×¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬µ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¢¤ëÆü¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡©É×¤Î°¦¾ð¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
É×¤¬ÆÃÊÌ¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤Î¤òµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÐ±þ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¿·À¸»ù¤Îº¢¤ËÇã¤Ã¤¿°ìÈÖºÇ½é¤Î¥¹¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é»×¤¤½ÐÊäÀµ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤é¤·¤¤
¤«¤ï¤¤¤¤¤Í
ÆÃÊÌ¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤Î¤³¤í¤ËÇã¤Ã¤¿°ìÈÖºÇ½é¤Î¥¹¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤½ÐÊäÀµ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ë¤È·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½é¤á¤Æ¤ÎµÇ°¤ÎÊª¤ÏÂç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ì¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤É×¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¾Ð¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë
ËèÆü²È»ö¤ä°é»ù¡¢»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æü¡¹¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¿´¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤£¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸ÆüÍÑ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ëー¥ó¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÁ°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤½¤¦¡£°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
©︎miitan_0719
Ì¼¤ÈÃ¶Æá¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ëÁ°¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿
Ì¼¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥ëー¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤À·ë²Ì¡ÖHYBRID PAPA¡×¤Ê¤ë¥ïー¥É¤¬´°À®¤·¤¿¤è¤¦¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥Ñ¡×¤¬°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ð¥ëー¥ó¤Î¥á¥¿¥ë´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶¯¤½¤¦¡×¡Ö¿Ê²½·Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·Í·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¾Ð´é¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¥Þ¥Þ¤Î¤Ò¤é¤á¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
