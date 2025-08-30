小野友樹、『おはスタ』共演の原菜乃華の成長にしみじみ「また同じステージに立てるとは」
俳優の原菜乃華、声優の小野友樹が30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたち
ある日、不思議の国に迷い込むことになる現代の大学生の女の子・りせ役を原、いつも眠そうにしている小さな動物のヤマネなどを小野が担当している。オファーを振り返った小野は「ステキなキャストの皆さんとご一緒できる場をいただけて光栄に思いました。その上で、すごくうれしかったのが10年近く前に某子供さん向け朝の番組でMCをやっていた時期がありまして…」と気を使って話すと、八嶋智人が「『おはスタ』ですね」とさらっと暴露。
小野は「言っていいの！」と苦笑いしながらも「その時にリンゴ役の花江夏樹くんと一緒にダブルでMCをやっていた。当時は『なのか』と呼ばせてもらっていたけど原菜乃華さんと一緒で。あのころを思うと、ねぇ…」としみじみと口にした。
原も「お会いした時に泣きそうになっちゃって！小野さん、花江さんを『おのちゃん』、『はなちゃん』と呼んでいて。なんてことをしていたんだ、と」と苦笑いしつつ「今回、お会いできて本当にうれしかった」と感激していた。小野は「大人になって、また同じステージに立てると思っていなかった。その部分でもうれしい経験をさせてもらっています」と感謝していた。
イベントには、マイカ ピュ、戸田恵子、松岡茉優、間宮祥太朗、森川智之、篠原俊哉監督も参加した。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
