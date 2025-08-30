¡ØºäËÜÅßÈþ¤Î¥â¥´¥â¥´¹ÈÇò¡ÙÂè13²ó¡¿¤Õ¤À¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤¬
¡¡1·î¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢3·î¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡Ä¤È¡¢°Å¤¤½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤Î´õË¾¤òÂ÷¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·¤¿¤Ê¤ë½ÐÈ¯¡×¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤ÈÆ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î ¡È¤Î¤ê¥Ô¡¼¡É ¤³¤È¼ò°æË¡»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢11ÁÈ¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ ¡È¥¢¥à¥é¡¼¡É ¤Ê¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¤Î18ºÐ¡£Á´¿ÈÎÐ¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢âÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷ÀÊ¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¸ÅÅÄÆØÌéÊá¼ê¡£ÍâÇ¯¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ ¡È¥ä¥ï¥é¤Á¤ã¤ó¡É ¤³¤ÈÅÄÂ¼Î¼»Ò¤µ¤ó¡£ÍâÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ëÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤µ¤ì¤¿¸µÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤Û¤«¡¢11¿Í¤ÎÊý¡¹¡£
¡¼¡¼²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¸Â¤é¤º²Î¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Î¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ëè²ó¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ ¡È¤Û¤¥¡É ¤È¤« ¡È¤¦¤ª¡¼¤Ã¡É ¤È¤« ¡È¤ª¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤¡¡É ¤È¤« ¡È¤ï¤Ã¡¢¤¤¤¤ÃË¡É ¤È¤«¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ä¥â¥´¥â¥´¥â¥´¡£´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¤½¤³¤Ë¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤µ¤ì¤¿Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¤á¤ÆÅ·³¤¤µ¤ó¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊõÄÍ¤Î·îÁÈ¸ø±é¡£ÎÃÉ÷¿¿À¤¡Ê¤¹¤º¤«¤¼¤Þ¤è¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ª¥¹¥«¥ë¤ò¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥É¥ì¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é-¥ª¥¹¥«¥ëÊÔ-¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Å·³¤¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤·¤Ð¤·¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ì×ÃÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ì½Ö¤ÇÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡58Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç¥Ü¡¼¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤¬¥È¥·¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¬Å·³¤¤µ¤ó¡£¤½¤Î¼¡¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø±êÎ©¤Ä¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ËÀî±Ù»Ê¤µ¤ó¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç°ì½Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ ¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÃË¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«!?¡É ¤È¡¢¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤È³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤Ð¤·¥Ü¡¼Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢¥Ó¥ç¥óÍÍ¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ë¡£¥é¥¹¥È5¿Í¤á¤¬¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õ¡ÊÏ¡¡Ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¨¤Ã!?¡¡¤ï¤¿¤·¤¬¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Õ¤¦¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë!?
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤è¡£20Âå¤Î¤³¤í¡¢¥¸¥ã¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥â¥´¥â¥´¥â¥´¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤ÎÃ»´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤¬°ìÊýÅª¤Ë ¡È¿ä¤·³èÆ°¡É ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢¤ï¤¿¤·¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Õ¾¢¡¦ÃöËó¡Ê¸ø¾Ï¡ËÀèÀ¸¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤¢¤Ð¤ìÂÀ¸Ý¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯¤á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤Ð¤ìÂÀ¸Ý¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÅ·³¤¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿´¤ò¤³¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
