¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¡Ê56¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤«¤é¤Î»£±Æ¡£¤ä¤ê¤¹¤®¤ÇÈè¤ì¤¿¤Î¤«¹ç´Ö¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¿²»Ñ¤Û¤É¹ó¤¤¤â¤ó¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÌÂ¼¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ËÃíÌÜ¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆùÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£