森川智之『アリス』チェシャ猫役のディレクション振り返る「イケボでやって」 ビジュアルも自賛
声優の森川智之が30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたち
原作となった『不思議の国のアリス』で人気キャラクターのチェシャ猫役を森川が務めた。「元になっている原作は世界で不朽の名作ですから。現代とどう絡ませるのかと思った。チェシャ猫は、どういうふうな声を出せばいいのか…。基本的に、あまり考えないままでスタジオに行ったら『イケボでやってください』と言われました。『いいんだ！』とやらせてもらって楽しかったです」と笑顔で振り返っていた。
続けて「チェシャ猫はいろんな作品で出ているけど、ビジュアルは今回がNo.1。結構イケてると思います」と呼びかけていた。
イベントには、原菜乃華、マイカ ピュ、戸田恵子、松岡茉優、八嶋智人、小野友樹、間宮祥太朗、篠原俊哉監督も参加した。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
