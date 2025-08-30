ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡Ê£±£³Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç¡Ë

¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬¡ÖÅìÍÎÂçÂ´¡×¤È³ØÎò¤òµ¶¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï£³£°Æü¡¢µÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢£¹·î£±Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡µÄ±¿¤Ç¤Ï¡¢Äó°Æ¼Ô¤ÎµÄ°÷¤¬·èµÄ°Æ¤ÎÄó½ÐÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡Ë£··î¤Ë¼­¿¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÊý¿Ë¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÀ¯¤Îº®Íð¼ý½¦¤Î¤¿¤áÉÔ¿®Ç¤¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£