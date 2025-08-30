顔には出ないけど絶対キレてる。

パルクールが得意な初代から、フルモデルチェンジを経て作業ロボになりつつあるボストン・ダイナミクスのATLAS（アトラス）くん。

人形ロボット｢アトラス｣引退… からの電撃復活！ 油圧式から電動へ

彼の働きに活用されている「LBM（Large Behavior Models）（大規模行動モデル）」開発がまた一歩前進し、自動作業中に不測の事態が起こっても対応できるようになりました。見てみるとナゼか共感してしまいます。

動きが人間そのまんま

デモ映像では、仕分け作業中にイジワル人間にジャマされても最適な状態を自ら回復し、淡々と仕事をこなす様子が見られます。

箱のフタを閉じられてもまた開き、箱をズラされても両手で掴んで手前に戻していますね。いつの間にか箱の外に置かれた部品は、瞬時に見つけて掴みやすいよう箱を移動させるなんてことも。

箱をズラされたときに「ジャマしないで！」って引き戻す姿がキレ気味で、申し訳ないけど面白いですよね。無表情なのに気持ちが理解できてしまいます。

使命を果たさねば

LBMの開発は、トヨタ・リサーチ・インスティテュート（TRI）とボストン・ダイナミクスAIチームの共同研究によるもの。

「エンドツーエンドの言語条件付きポリシー」により、訓練した通りに長期の作業ができる賢さを手に入れました。

これはソフト面のニューラルネットワークが人間の言語指示を受けて、ハード面のメカがカメラなどのセンサー情報を元に行動を選べる学習方式。要は「〇〇やっといて」と注文したらその通りにやってくれますが、ジャマされてもやり遂げようとするんですね。

実際に動くには正確な足の位置やしゃがみ方、重心移動のバランスや周りの物にぶつからないよう予測する、といった判断材料をを体現する必要があります。人間なら何も考えなくてできちゃいますが、ロボットにはそういう訓練が必要なのです。

だからなのか人間臭い

アトラス君は以前にも、ちょっと上手くいかずビクつく様子も人間臭くて面白かったんです。

人間に近付くほど人間臭くなるのは、ヒューマノイドの宿命なのでしょうか？

Source: YouTube (1, 2), Boston Dynamics via INTERESTING ENGINEERING