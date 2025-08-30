ÂçÃ«æÆÊ¿1°ÂÂÇ¡¢4ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á...¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3°ÂÂÇ´°ÉõÉé¤±¡¢Ï¢¾¡4¤Ç»ß¤Þ¤ë¡¡¥Ñ·³¤âÇÔ¤ìÃÏ¶èÍ¥¾¡M26¢ª25¤Ë
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 0¡¼3 ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Î1ËÜ¤Î¤ß¤Ç3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ê1»Íµå¡Ë¡£4ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÃÏ¶è4°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Ç¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£
Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï26¤«¤é25¤Ë1¤Ä¸º¤Ã¤¿¡£
8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤âM.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï2»àÌµÁö¼Ô¤Ç¡¢4µåÌÜ¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¡¢µÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£¤À¤¬Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÆóÈô¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£
ÀèÈ¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓB.¥¹¥Í¥ë¡Ê32¡Ë¤Ï3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4²ó¤ËB.¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂçÃ«¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Î¤ß¤È¡¢ÀèÈ¯Z.¥®¥ã¥ì¥ó¤òÁê¼ê¤Ë½øÈ×¤«¤éÄÀÌÛ¡£6²ó¤Î¥¹¥Í¥ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¥¥ã¥í¥ë¤ËÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢1»à¤Ç¥â¥ì¥Î¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó0-3¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥Í¥ë¤Ï¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼êB.¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¡Ê26¡Ë¤¬»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò2¿ÍÇØÉé¤¦¤â¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
6²ó¤ÎÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢1»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-3¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢»°¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤â1»àÌµÁö¼Ô¤Ç·Þ¤¨¡¢3ÈÖ¼ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¹¤òÁ°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é4µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Í·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£