³¹Ï©¼ù¤Ë¾×ÆÍ¤·¼«¤éÄÌÊó¢ª¸¡ºº¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤¬È¯³Ð ¼«¾Î¡¦´Ç¸î»Õ¤Î58ºÐ½÷¤òÂáÊá ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î30Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¾®Ã®»Ô¤Ë½»¤à58ºÐ¤Î´Ç¸î»Õ¤Î½÷¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¼«¾Î¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï30Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢¾®Ã®»ÔÎÐ2ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï³¹Ï©¼ù¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ëÃ±ÆÈ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«¤é¡Ö»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾ÃËÉ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤¬½÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ò¤ÎÆ÷¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¸Æµ¤¸¡ºº¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï°û¼ò¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï½÷¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤ä°û¼òÎÌ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£