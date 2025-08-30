新潟県警佐渡署は特殊詐欺（オレオレ詐欺）被害を認知し捜査中です。



特殊詐欺被害に遭ったのは佐渡市に住む60代の男性です。



7月8日、男性の自宅の固定電話に携帯電話会社を名乗る女から「あなたの免許証を使って携帯が契約されているが未払いになっている。覚えがなければ警察に不正契約の届出をしてもらいたい」などと電話がありました。



警察の連絡先と教えられた番号に男性が電話すると「福岡中央警察署」の警察官を名乗る男が電話に出て「あなたの免許証が偽造されていて、キャッシュカードも偽造されている。あなたの口座が犯罪に使われており、あなたが犯罪に関わった疑いがあるので捜査する」と言われ、スマートフォンに通信アプリを入れるように指示されました。





男性は通信アプリで警察官を名乗る男から「あなた名義の口座に金が振り込まれている。あなたは犯罪に関わった疑いが掛かっているため検事の取り調べを受けてもらう」などと言われ、さらに通信アプリを通じ検事を名乗る男から「あなたには差押許可状と逮捕状が出ている。あなたには犯罪に関与していないことを証明するため資金を新しい口座に移してもらい、暗号資産に換えて金融庁で管理して調査する」と言われました。その後男性は金融庁を名乗る男の指示に従い、指定された金融機関で自分名義の口座を開設し、7月下旬から8月4日にかけ、4回にわたり総額約2600万円を送金して暗号資産を購入し、指定されたアドレスに送信しました。男性は送信後に不審に思い、福岡中央警察署に電話したところ「そのような警察官はいない。詐欺である」と言われ、だまされたことに気付いたということです。佐渡署は、・警察や検察が通信アプリを使って相手とやりとりすることは絶対ない・警察や検察が「差押許可状や逮捕状が出ている」などと電話で話すことは絶対ない・「新しい口座に資金を移してほしい」などと金銭の話が出たら、詐欺を疑い警察に相談してほしいとして注意を呼び掛けています。