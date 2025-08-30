²ßÊªÀþ¤Ë¤â¾è¤êÆþ¤ìOK ¼¯ÅçÎ×Å´¤¬Î×»þÂßÀÚÎó¼Ö¤ò¾¦ÉÊ²½¡Ê°ñ¾ë¸©¼¯Åè»Ô¤Ê¤É¡Ë
Î×»þ¤ÎÂßÀÚÎó¼Ö¤ÇÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¡ª
JR²ßÊª¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ¹µÒÎó¼Ö¤â±¿¹Ô¤¹¤ë°ñ¾ë¸©¤Î¼¯ÅçÎ×³¤Å´Æ»¤Ï¡¢Î×»þÂßÀÚÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾¦ÉÊ²½¡£¿¦¾ì¤Î²ñ¹ç¤ä±ã²ñ¡¢Æ±Áë²ñ¡¢·ëº§¼°¡¦ÈäÏª±ã¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ñ¾ë¸©ÂçÀöÄ®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼¯ÅçÎ×Å´¤Ï¡¢ÂçÀö¼¯ÅçÀþ¡Ê¿å¸Í¡Á¼¯Åç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à53.0¥¥í¡¢²Ã¤¨¤Æ¼¯Åç¿ÀµÜ±Ø¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¡Ë¤ÇÎ¹µÒÍ¢Á÷¡¢¼¯ÅçÎ×¹ÁÀþ¡Ê¼¯Åç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Á±üÌîÃ«ÉÍ19.2¥¥í¡Ë¤Ç²ßÊªÍ¢Á÷¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Î¹µÒ¤Î½ªÅÀ¤¬²ßÊª¤Îµ¯ÅÀ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¡¢Î¹µÒ¤È²ßÊª¤Î±¿¹ÔÏ©Àþ¤¬ÊÌ¡¹¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Å´Æ»¤À¡£
ÂçÀö¼¯ÅçÀþ¤Ï¡¢Å´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¤ÎÁ°¿È¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜÅ´Æ»·úÀß¸øÃÄ¤¬¹ñÅ´¼¯ÅçÀþ¤È¤·¤Æ·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿µì¸øÃÄÀþ¤Î°ì¤Ä¡£¹ñÅ´²þ³×¤ËÈ¼¤¤JR²ßÊª¡¢°ñ¾ë¸©¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¼¯ÅçÎ×Å´¤Ë¾µ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
Ï©Àþ¤ÏÁ´ÀþÈóÅÅ²½¤Ç¡¢Î¹µÒ¼ÖÎ¾¤Ï°ìÈÌ·Áµ¤Æ°¼Ö¤Î6000·Á¤È8000·Á¤Î£²·Á¼°¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö»ÅÍÍ¤Î7000·Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÇÑ¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¥á¥Ë¥å¡¼²½¤·¤¿Î×»þÂßÀÚÎó¼Ö¤Ï¡¢ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤äÁý¼ý¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£ÂßÀÚµÒ¤Î´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÖÆâ°û¿©¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊÛÅö¤Î¼êÇÛ¤Ë¤â±þ¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ò¤¶¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤ÈÉ¬»ê¤Ê¤Î¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÎ¹µÒÎó¼Ö¤¬Áö¤é¤Ê¤¤¼¯ÅçÎ×¹ÁÀþ¤Ø¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¾è¤êÆþ¤ì¡£²ßÊª¤ÎÃæ¿´±Ø¡¦¿ÀÀ´±Ø¤Ç¤Î»£±Æ²ñ¤Î¤Û¤«¡¢µ¡´Ø¼Ö¤±¤ó°ú¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ±¿¹Ô¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â±þ¤¸¤ë¡£±¿¹Ô¶è´Ö¤Ï´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£
¼¯ÅçÎ×Å´¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò°ÆÆâ¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¾è¼Ö´õË¾Æü¤Î£±¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¤ËÆ±¼Ò±¿Í¢»ö¶ÈÉôÎ¹µÒ±Ä¶È²Ý¤Ø¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸