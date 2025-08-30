µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç30Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢Ï¢Â³Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤éºÇÂç2400¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¥¤Ï²Ð¸ý¤«¤éËÌÀ¾¤Î¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢ºùÅç¤Ç¤Ï¤ä¤äÂ¿ÎÌ¤Î¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ºùÅç¤ÏÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤Î¡ÖÆþ»³µ¬À©¡×¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤é³µ¤Í2¥­¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤­¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

