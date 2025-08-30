°¤Éô¥µ¥À¥ò¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×Âè1Éô´°¡ª¤ÈÀú¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥¹¥È¡Ä¥Æ¥ìÄ«ÌÚ9¤Ç¼ä¤·¤¤»ëÄ°Î¨¤¬Â³¤¯ÍýÍ³
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤ÈÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡ÊÌÚÍËÌë9»þ¡Ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡È5´§½÷Í¥¡É¾¾¤¿¤«»Ò¿Íµ¤¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡Ä¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¹âÉ¾²Á¤ò»Ù¤¨¤ë¼«Á³ÂÎ¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¸ºß´¶
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤â¶¦±é¤·¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢µÓËÜ¤ÏºòÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÎÂçÀÐÀÅ»á¡£¤³¤ÎºÂÁÈ¤ß¤ÇÊüÁ÷Á°¤«¤é´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬8¡óÂæ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¹¥È¯¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï6¡óÂæ¤¬Â³¤¡¢8·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ï¡ÖÂè1Éô´°¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤Ã¤¿³ä¤Ë¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5¡óÂæ¤Ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¤³¤Î2¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤éºäËÜÍµÆóµÓËÜ¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¡È´üÂÔ³°¤ì¡É¤È¤¤¤¦¿É¸ý¤Ê°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤Î¼Çµï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡Õ¡Ôº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÂçÀÐµÓËÜ¡Õ¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹Filmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï5ÅÀËþÅÀ¤Ç3.8¡Ê29Æü¸½ºß¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Tver¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤âº£´ü¤Î¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¤Ï8·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç6¡óÂæ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÉ¾È½¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ìÄ«ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¤Ï¿åÍËÌë9»þ¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÈÊÂ¤Ö´ÇÈÄÏÈ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡È¤ª²½¤±µé¡É¤Ê¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ìÄ«ÌÚ9¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ¤Ç2¥±¥¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤È24Ç¯¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¡õÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡Ù¤È¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿22Ç¯¤Î¡ØÌ¤Íè¤Ø¤Î10¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¡¢24Ç¯¤Î¡ØBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¤Î¤ß¡£»ëÄ°Î¨¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤ÏÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë»ëÄ°Î¨¤¬2¥±¥¿¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç®¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ÈÄãÌÂ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤È¾¾¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¡È´Ö¡É¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤ÏÃæÇ¯¤Î¿·º§¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤ò¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤«¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ç¹¥¤ß¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢»þ¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤ï¤»¤ëÍ×ÁÇ¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ëÂçÀÐµÓËÜ¤ËÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÂè2Éô¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿Âè6ÏÃ¤Î¡¢ÇÏ¾ìÅ°¤µ¤ó¤ÈµÈÀîÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤ÎÉôÊ¬¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÉ¬Á³À¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£»ëÄ°Î¨¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥ê¥¢¥¿¥¤»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë¤â¡¢ºÆÀ¸¤Ç¸«¤ë¹Í»¡ÈÉ¤Ë¤â¡¢°Õ¿Þ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¼çÂê²Î¤ÎOASIS¡ÖDon't Look Back In Anger¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤Âå¤Ë¤Ï¡Ô²û¤«¤·¤¤¡Õ¡ÔÏ¢¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤ÇÄ°¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤è¤Í¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏOASIS¹¥¤·Ý¿Í¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥Ö¥ê¥Ã¥È¥Ý¥Ã¥×¡É¤ÎËÜ²È¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÈÅÜ¤ê¤Ç¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¡Ë
¡¡ÏÃÂê¤Û¤·¤µ¤Ë¡¢½ªÈ×¤ËÅèº´¤¬¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡©¡¡Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢¼¡¤Î10·î´ü¤Ë¤Ï¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤³¤ÈÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡á¼Ì¿¿¡Ë¼ç±é¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡É¤ÇÏÈ¤Î°Ò¸·¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¥Æ¥ìÄ«¡£·ë¶É¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÂçÊªÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
