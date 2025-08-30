米大リーグは２９日（日本時間３０日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同じ地区のダイヤモンドバックスと対戦。

１番指名打者（ＤＨ）で先発したドジャースの大谷翔平は３打数１安打１四球だった。チームは０−３で敗れ、連勝は４で止まった。（デジタル編集部）

ナ・リーグの本塁打数トップはシュワーバー（フィリーズ）で４９本。大谷と４５号で並んでいたが、２８日のブレーブス戦で４本塁打を放って抜け出した。大谷は少しでも差を詰めたいところだが、この日は思うように打球が上がらなかった。

ダイヤモンドバックスの先発投手は３０歳の右腕、ガレン。

一回の第１打席、大谷は一度もスイングせずに四球を選んだ。

第２打席は三回二死走者なし。大谷はカウント２−１からの４球目、低めに来たカーブを引っ張り、一塁強襲安打で出塁したが、続くベッツが凡退。大谷は３試合連続安打。

大谷の第３打席は０−３とリードされて迎えた六回。一死走者なしで打席に立ち、カウント３−１からの高めの直球をスイングしたが、三塁へのファウルフライに終わった。

第４打席は八回一死走者なし。３番手のサイドスローの左腕から切れのあるシンカーで攻められ、遊撃へのゴロに終わった。

ドジャースは反撃ならず。０−３で試合を終えた。