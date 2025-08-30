9.3¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø¡×80Ç¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯¡È¤Ê¤é¤º¼Ô¡ÉÂ·¤¤Æ§¤ß¤Î»×ÏÇ
¡ÖÊ¿ÏÂ¹½ÃÛ¼Ô¡×¤òµ¤¼è¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»õ¤®¤·¤ê¤·¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï28Æü¡¢9·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤¦¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÃæÄ«¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î»²²Ã¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô»ö¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂÐÊÆÀ¯ºö¤â¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤Ê¤é¤º¼Ô¡×¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï26¥«¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬½ÐÀÊÍ½Äê¡£¶âÀµ²¸¤ÎË¬Ãæ¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯1·î°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÅ·ÄÅ¤Ç1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤«¤é¥Ï¥·¥´¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡¢29ÆüÍèÆü¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ä¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤é20¥«¹ñÄ¶¤Î¼óÇ¾¤¬»²²Ã¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤ä·ÐºÑÀ©ºÛ¤ËÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤À¡£½¬¶áÊ¿¤ä¥×¡¼¥Á¥ó¤é¤¬¥È¥é¥ó¥×¸£À©¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¥¢¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÞÇÈÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃæÂ¼°ïÏº»á¡Ê¥í¥·¥¢À¯¼£¡Ë¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¹ñ¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¤¤¤ï¤Ð°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÄó°Æ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¼Â»Ü¤Î¥á¥É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤ÎÍ½Ãû¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï·ÑÀï¤è¤ê¤âÄäÀï¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ÇÀ½ÌýÇ½ÎÏ¤¬¥¬¥¿¸º¤ê¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£9·î¤Ï¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ý³Ïµ¡¤Ë²ó¤¹¥¬¥½¥ê¥ó¤¬ÉÔÂ¡£Ãæ°õ¤Î³Ê°Â¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É²½¤·¤Æ·ÐºÑ¤òÆ°¤«¤¹Í¾Íµ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÊ¿ÏÂ°Ý»ýÉôÂâÇÉ¸¯¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬½¬¶áÊ¿»á¤ËÄäÀïÃç²ðÌò¤È¤·¤Æ²Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÀÚË¾¤¹¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò½¬¶áÊ¿»á¤¬¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¤«¤Í¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÖ¤ÃÃÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¹âËý¤Á¤¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤Î¤±¼Ô¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¡ÖÇ¯Æâ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤«¤éË¬Ãæ¾·ÂÔ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆ¥í¥¢¥é¥¹¥«¼óÇ¾²ñÃÌ¤â¤·¤«¤ê¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¡£Â¦¶á¤Î²¼±¡µÄÄ¹¤¬Ë¬Ä«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÎË¬Ãæ½àÈ÷¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÃæÂ¼°ïÏº»á¡Ë
¡¡ÆüÊÆ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤ËºÆ¤ÓÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿¡£¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡Ö°µÅÝÅªóòó÷¡×¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£