【特集】人気マンガ「桃源暗鬼」アニメ化も 松本×マンガ 作者は〇〇在住 美容師からマンガの道へ あの風景も登場!
特集です。
単行本の累計部数は400万部を突破。テレビでアニメ化もされ、今、注目を集めている人気漫画、桃源暗鬼。実はこの作品、信州・松本と大きなつながりがあるんです。
７月からテレビ信州を含む全国30局で、毎週金曜の夜に放送されているアニメ「桃源暗鬼」。
2020年から週刊少年チャンピオンで連載中の人気漫画です。
昔話「桃太郎」をモチーフに、鬼の子孫と桃太郎の子孫の闘いを鬼の視点で描いています。
国宝・松本城に…松本駅！
さらには、今年2月に閉店したパルコに似た建物。城下町・松本の街並みが至るところに登場します。
この作品を手掛けるのが漫画家・漆原侑来さん35歳。
実は漆原さん、松本市で暮らしています。妻のふるさと、松本に去年4月、移住しました。
ご本人の顔は明かせませんが、今回特別に、インタビューに応えていただきました。
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「（松本は）程よい田舎。松本来て人が少ないわけではないが、程よい人の多さで、すごく落ち着くし、縄手通りとか奥さんと一緒に（歩いたり）、引っ越した当初松本城も上ったが、ここはいい所だなと思った」
21歳まで東京で美容師をしていた漆原さん。
仕事に追い込まれてつらくなった日々。たまたま職場に置いてあった漫画を手に取った時、『これだ！』と漫画家になる決心をしたといます。
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「美容師を辞める口実がほしかったというのもあったが、一人でやれる漫画家になろうと思って。それまで漫画読んだこともなかったが、突発的になろうと思っちゃって、次の日から漫画の画材道具を買って書き始めた」
ただ、マンガの知識はほぼゼロ。絵も特別上手くはなかったといいます。独学でひたすら描き続ける日々…。
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「当然、お金は無くなっていくし、家も無くなっちゃうし、日雇いのバイトをしながら漫画喫茶で寝泊まりして漫画を描いた」
つらくても漫画と向き合うことをやめませんでした。そんな中で生まれたのが「桃源暗鬼」。
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「何かワンチャン桃源暗鬼、なんかありそうなんだよなと思って」
最後の望みをかけて出版社に持ち込むと…。
2020年、30歳の時、ついに「チャンピオン」での連載が始まりました。
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「シンプルに小さい頃思ったのは、（桃太郎で）鬼って何か悪いことしたかなというのがあったので。鬼が主人公で桃太郎と闘うという物語で、本当に難しいことが一切ないので、子どもも大人も全員楽しめるようになっている」
桃源暗鬼は、友情や信頼・対立といった複雑な感情の変化を緻密に表現していて、登場する容姿端麗なキャラクターたちも人気を集めています。
松本市にある専門店。店内には、桃源暗鬼の特設コーナーが設けられ、単行本のほか、缶バッチやアクリルスタンドなど様々なグッズが並びます。
店長は
「たくさんのお客様がキャラクターグッズ、コミックスをお買い求めになっています。アニメ放送が始まってから人気が加速しているように感じます。」
漆原さん直筆のサインも飾られていて、ファン注目のスポットです。
Q.地元が舞台なのは？
ファン（20代）
「それが一番見るきっかけになったかなというのもあって」
ファン（20代）
「あっここだなという場所とかもしっかりあってすごく面白く読んでいます」
ファン（20代）
「調べたら先生も松本にいらっしゃるということで、どこかで行き会えるじゃないかってドキドキ」
ファンの期待に応えるため、松本市内の仕事場で最新作と向き合う漆原さん。
Q.1日どのくらい漫画と向き合う？
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「時間で言うと18～19時間。もうちょっと多い時もありますし。寝ている以外はこっち（仕事場）で作業して昼ごはんと晩ご飯の時だけ自宅に帰る。1週間エンドレスで続いていく。桃源暗鬼は大きいものになって行くにつれて、自分には待ってくれている読者さんがいるんだなというのがわかってくるので」
止まらない漫画への愛と熱意。
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「奥さんと歩いていて、すごくいいなと思ったのは縄手通り。出入り口にカエルのオブジェがある。これ象徴的でいいなと思ったりとか。たい焼き食べたり、ジェラート屋さんもあったりとか。縄手通りは個人的に好きですね」
■人形の緑屋■
実際に松本の街を歩いて、漫画の世界に落とし込んでいるという漆原さん。
こちらの人形店にも去年の秋、足を運んでいました。
人形の緑屋 百瀬みどりさん
「（先生が）フラッとって感じでおみえになって。ここをちょっと(作品に)使わせていただいていいでしょうかってご丁寧にご挨拶いただきまして」
人形の緑屋は1890年、明治23年創業。市の中心部で親子6代にわたって続く老舗です。
漫この店も漫画の中では重要なシーンで登場しています。
人形の緑屋百瀬みどりさん
「聖地巡礼っていうんですか。（ファンが来て）作家の先生が（写真を）撮った入り口の七夕がある場所、あそこで撮ったんだよと話をしたらすごく喜んでいただいて」
10月からはテレビアニメ・練馬編の放送も決まっています。見どころは…
「桃源暗鬼」著者漆原侑来さん
「やっぱりアクションシーンは漫画の場合はどうしても止まっている絵なので。漫画からアニメになるとちゃんと動いて、アクションシーンが原作よりも派手になる。アクションシーンは楽しめるし、アニメだからこそ楽しめる部分じゃないかなと」
アニメ『桃源暗記』
毎週金曜よる 11 時～「フラアニ」枠にて放送中※放送時間は変更となる可能性あり