KLMオランダ航空（KLM）は、8月27日から9月11日まで、「リアルディール・セール」を実施し、アムステルダム直行便の期間限定の割引航空券をKLM公式ウェブサイトとKLMアプリで販売する。



●成田・関西とアムステルダム間の直行便



「リアルディール・セール」では、日本（成田・関西）発着アムステルダム往復のエコノミークラスを13万6430円、プレミアムコンフォートクラスを27万7120円、ビジネスクラスを49万8370円から販売する。対象旅行期間は9月1日から2026年6月30日まで。



KLMは、105年にわたり、ビジネスやレジャー、友人や家族との再会、留学など、様々な出会いをつないできた。現在、世界160都市に就航し、毎年数千万人が搭乗している。オランダと世界の主要経済圏を結ぶ航空会社として、今後も人々に選ばれ続けるエアラインであり続けるために、よりクリーンかつ効率的な運航の実現に向け、日々様々な取り組みを進めている。