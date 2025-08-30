劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに参加した松岡茉優 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の松岡茉優が30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。

　ハートの女王役を務める松岡。役作りについて松岡は「子どもの時から知っているハートの女王を自分がやるなんて、とびっくりした。最初に監督から『ずっとここに暮らしている人だから、首をはねるとか、威圧的にすることに疲れ切って、うんざりしている。だから等身大の松岡さんで』と。りせちゃんとハートの女王の関係性が、（原）菜乃華さんと私の関係性が等分ぐらい」とした。

　特別な役作りについて問われると「赤い肌着を着けて伺いました」と明かし、「どんな肌着かは（舞台あいさつに）ティーンもいらっしゃるので言わないですけど」と意味深な笑顔で話していた。

　イベントには、原菜乃華、マイカ ピュ、戸田恵子、八嶋智人、小野友樹、間宮祥太朗、森川智之、篠原俊哉監督も参加した。

　本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。