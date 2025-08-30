任天堂はマイニンテンドーストアにて、9月以降に『Nintendo Switch 2』第5回抽選販売で当選しなかった顧客を対象に招待販売を行うと発表した。

（関連：『ドンキーコング バナンザ』日常生活に支障が出る面白さ 「破壊＝最高！」「生態系の頂点に立つ」経験の虜に）

今回の抽選販売の対象となるのは、第5回抽選販売の応募条件を満たして応募している、過去に一度も『Nintendo Switch 2』に当選していない、招待者の抽出時点において、ニンテンドーアカウントに『Nintendo Switch 2』と連携した履歴がない、の3点を満たしている人のみだ。

今回行われる招待販売は、申込者の中から希望商品の在庫状況およびニンテンドーアカウント等の利用状況に応じて購入案内を送り、案内を受け取った人は指定期間内に『Nintendo Switch 2』本体および周辺機器を購入できる方式だ。

案内の順番について、Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間が6年以上の人には、年内お届け分の招待販売を送るとアナウンスしている。その他には以下の項目を参照していると発表されている。

・Nintendo Switchソフトのプレイ本数（有料ソフトのみ）・Nintendo Switchの総プレイ時間（有料ソフトのみ）・Nintendo Switch Onlineへの累積加入期間

なお、上記項目以外にも利用状況を総合的に参照したうえで順番を決めている点には留意したい。

招待販売は、9月中旬頃から申し込み受付が開始され、10月上旬以降に随時招待の案内が始まる。10月以降も第2、3回招待が予定されており、第3回招待までに案内が届いた人には年内に商品を届ける予定だ。また年明け以降も第4回以降の招待販売を継続して行うとのこと。

招待販売の案内は、メールのほか、『My Nintendo』アプリ、ニンテンドーアカウントの「あなたへのお知らせ」で配信される。

参照：https://store-jp.nintendo.com/switch2#condition

（文＝リアルサウンドテック編集部）