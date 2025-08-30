俳優・原菜乃華（２２）が３０日、都内で主人公・りせ役で声優を務めたアニメ映画「不思議の国でアリスと −Ｄｉｖｅ ｉｎ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ−」公開記念プレミアム舞台あいさつに共演のマイカ ピュ（１１）、間宮祥太朗（３２）、松岡茉優（３０）らと登壇した。

イギリスの数学者で作家のルイス・キャロルの不朽の名作「不思議の国のアリス」を日本初の劇場アニメ化した作品で、花柄のワンピースで登場した原は「とっても楽しみにしていましたし、とっても緊張していたんですけど、見終わった皆さんのお顔を見て、今すごく安心しています」とあいさつ。秘書・浦井役を務めた所属事務所の先輩の間宮は「主演の原菜乃華は事務所の後輩なので、どうぞひとつよろしくお願いします」と会場にアピールし、原は「先輩、ありがとうございます」と返した。

今月２６日に誕生日を迎えた原はサプライズのバースデーケーキが用意され「うれしいです。ありがとうございます」と感激の表情。「こんなに素晴らしいキャストの皆さんと、見に来てくださった皆さんに祝ってもらえるなんで、最高の２２歳になっちゃいそうです」と感謝を述べ、抱負として「健康に気をつけて、大好きなアニメをたくさん見たい」と笑顔で語った。