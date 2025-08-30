King & Prince±ÊÀ¥Î÷¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ç¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡ÖÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë²Ö²Ð¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤¬8·î30Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£Æ±Æü¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤Î±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£±ÊÀ¥Î÷¡Ö¤É¤ó¤Ê²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×
¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤ÄÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ö²Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¸ä³Ú¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡¢»ë³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÈÄ°³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£¤½¤³¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²Ö²ÐÂç²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤É¤ó¤Ê²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï±ÊÀ¥¤Ë¡¢
¡ÖÌë¶õ¤ÈÆ±²½¤·¤ä¤¹¤¤ÀÄ¤ä»ç¤Î´¨¿§·Ï¤Î²Ö²Ð¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×
¡Ö»ëÌî¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄ°³Ð¤Ë¾ã³²¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢
¡ÖÄã¤¤²»¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄã¤¤²»¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²Ö²Ð¤Î¸«¤¨Êý¤âÊ¹¤³¤¨Êý¤â°ã¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤È´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ö´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤¦¤±¤È¤á¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢King & Prince¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤È²»³Ú¤Î´ë²è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó°Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÍýÁÛ¤Î²Ö²Ð¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤È´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ö´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£±ÊÀ¥¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö²Ð¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë――¡£
¶Ã¤¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ´¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë±ÊÀ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è³«±é¡£King & Prince ¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¡×¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù
08/30¡ÊÅÚ¡Ë¡¢08/31¡ÊÆü¡Ë
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡§King & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¡§²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡§¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
