¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤â½éÂÐÌÌ¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¡¦¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¡Ê58¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È½éÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤è¤¿¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢½÷Í¥¡¦ÈÓÅçÄ¾»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¤·ÝÇ½À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Ê¤¤Êý¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÂô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡¢¡Ø½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡©¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¦¤Î¤â²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡¡½À¤é¤«¤¯¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡×¤ÈÈÓÅç¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¤´±ï¤¬¹¤¬¤ê¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦Âç¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤Î¤ÇÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£