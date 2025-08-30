柔道女子の角田夏実がマネジメント契約を結んだことを報告した。

３０日までにインスタグラムで「【ご報告】」と書き始め「少し遅くなりましたが、、、この度、ＳＡＩＬＦＯＲ株式会社とマネジメント契約を結ばせていただきました」と報告。

「『これまで私を育ててくれた大好きな柔道を、全世界の子どもたちに伝え続けていきたい。』その想いに共走してくれるパートナーと新たなスタートを切れることをとても嬉しく感じています。これからもひとつひとつの挑戦を大切に、皆様に応援していただける存在となれるよう精進します」と続け、柔道着姿と普段着姿の写真を添えた。「ＳＡＩＬＦＯＲのＩｎｓｔａｇｒａｍでは私の最新情報や他のアスリートの方々の活動を随時更新しておりますので、ぜひ、フォローしてチェックしてみてください」とし、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「夏実さんの人柄とイイ、きっと世界中の子供たちも喜ぶと思います」「なっちゃんの想いが、世界中の子供達へ届きますように…これからも…いっぱい応援してます」「写真モデル級やんか〜」「本当に綺麗だなぁ！」「綺麗過ぎる柔道選手だ」などのコメントがあがっている。