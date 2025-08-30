◆米大リーグ ドジャース―Ｄバックス（２９日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは８月最終カードとなるＤバックス３連戦の初戦を３安打零封負けで落とし、連勝は「４」で止まった。大谷翔平投手（３１）は３打数１安打だった。

４戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる一戦。初回先頭の１打席目は四球で出塁。両軍無得点の３回２死走者なしで迎えた２打席目は一、二塁間へのゴロを一塁ロックリアがはじき、記録は内野安打となったが、後続ベッツが二飛に倒れ、得点には結びつかなかった。３点を追う６回１死で迎えた３打席目は三邪飛で、本拠地からはため息が漏れた。

投げては、先発のＢ・スネル投手（３２）が３回までノーヒット投球。しかし、０―０の４回。１死から４番・グリエルに初安打となる右前打を許すと、２死一塁から６番・アレクサンダーに左翼の自軍ブルペンに先制２ランを打ち込まれた。６回は先頭の３番・キャロルに右中間への二塁打を浴び、１死二塁から５番・モレノに中前適時打を食らったところで交代が告げられた。５回１／３を４安打３失点と試合を作ったが、打線は散発３安打と沈黙し、援護することはできなかった。

同日に同地区２位のパドレスが敵地ツインズ戦に敗れたため、地区Ｖマジックは一つ減り「２５」となった。