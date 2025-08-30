28日（木）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズが、2025-26シーズンより新たにホームゲーム年間シートの販売を開始することをクラブ公式サイトで発表した。

対象となるのは北ガスアリーナ札幌46で行われるホームゲーム全10試合で、北海きたえーると函館アリーナは座席変動のため対象外となるとのことだ。

申し込みは専用Googleフォームから行うことができ、先着順でなくファンクラブ会員の会員ランクが上位の人から決定していく。

座席価格詳細は以下の通り。

＜コートサイドSS指定席（10試合分定価\150,000）＞

・プラチナ会員\120,000（定価より20％オフ）

・ゴールド会員\135,000（定価より10％オフ)

・シルバ―会員・ブロンズ会員・一般 \142,500（定価より5％オフ）

＜コートエンドS1指定席（10試合分定価\100,000）＞

・プラチナ会員\80,000（定価より20％オフ）

・ゴールド会員\90,000（定価より10％オフ）

・シルバ―会員・ブロンズ会員・一般 \95,000（定価より5％オフ）

＜コートエンドS2指定席（10試合分定価\70,000）＞

・プラチナ会員 \56,000（定価より20％オフ）

・ゴールド会員 \63,000（定価より10％オフ）

・シルバー会員・ブロンズ会員・一般 \66,500（定価より5％オフ）