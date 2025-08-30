八嶋智人、『るろうに剣心』声優だった 松岡茉優への一言で反省「訂正してお詫びします」
俳優の八嶋智人が30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたち
八嶋は、VRゴーグルをつけている三月ウサギ役を務める。オファーを振り返ると八嶋は「20代のころに声優のお仕事を少しだけやっていて。ガヤレギュラーといって、毎週行って、その他大勢の役をやった」と明かし、その作品は『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』だったそうで、小野友樹は「拝見しておりました！」とにっこり。切られ役などを務めていたという八嶋は「自分専用のマイクがある喜びがあった」と“出世”に頬が緩んでいた。
また、ハートの女王役の松岡茉優が「赤い肌着を着けて伺いました」と役作りを明かすと、八嶋は「VRゴーグルで見てみよう」と一言。ウケ狙いの発言だったが、直後に「今のはアウトでした。訂正してお詫びします」と謝罪し、松岡から「関係性があるから大丈夫」と優しくフォローされていた。
イベントには、原菜乃華、マイカ ピュ、戸田恵子、小野友樹、間宮祥太朗、森川智之、篠原俊哉監督も参加した。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたち
八嶋は、VRゴーグルをつけている三月ウサギ役を務める。オファーを振り返ると八嶋は「20代のころに声優のお仕事を少しだけやっていて。ガヤレギュラーといって、毎週行って、その他大勢の役をやった」と明かし、その作品は『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』だったそうで、小野友樹は「拝見しておりました！」とにっこり。切られ役などを務めていたという八嶋は「自分専用のマイクがある喜びがあった」と“出世”に頬が緩んでいた。
イベントには、原菜乃華、マイカ ピュ、戸田恵子、小野友樹、間宮祥太朗、森川智之、篠原俊哉監督も参加した。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。