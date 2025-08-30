「夏服マンネリ」を回避！【ユニクロ】今 → 秋まで着られる！「優秀トップス」

暑さが長引きそうな今年の夏。Tシャツに頼り切りでマンネリ気味……。それなら、夏服を鮮度アップしつつ、秋ムードも感じられる【ユニクロ】のニットトップスを取り入れてみて。ポロカーデやVネックベストなど、今すぐ使えて長く着回せる「優秀トップス」は、ワードローブの一軍になるかも。

プラスワンで旬度アップ！ 秋まで着られる優秀ポロカーデ

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\2,990（税込）

トレンドのスポーティムードをまとえるポロカーデは、夏服を今っぽくブラッシュアップしたい人にうってつけ。綿混素材で作られているため、今すぐ使えて、暑さが続きそうな秋口まで長く愛用できそうです。体のラインを拾いすぎず、スッキリ見えしそうな絶妙なシルエットも魅力。カジュアルすぎず、上品に大人っぽく着こなせそうです。

着回し抜群！ お手入れも楽にできる優秀トップス

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター / 半袖」\2,990（税込）

公式オンラインストアによると「ほどよいハリ感があり、シルエットがきれいに出る編み地」とのことで、美しいシルエットを演出できそう。ほんのりツヤのあるクリーンな表面感で、Tシャツよりきちんと見えしそうなセーターは、夏服のマンネリ回避に効果てきめんかも。ショート丈のボクシーシルエットで、スタイリングしやすそうなのも嬉しいポイント。自宅で洗濯OKなので、お手入れも楽にできそうです。

即今っぽく垢抜けるライン配色ベスト

【ユニクロ】「クルーネックベスト」\1,990（税込・セール価格）

首元と裾のライン配色がアクセントになり、トレンドのスポーツミックスコーデを楽しめそうなベスト。Tシャツコーデにマンネリ気味……。そんなときも、こちらのベストを重ねることで、即今年らしくアップデートできそう。気温に合わせてインナーをチェンジすれば、ロングシーズン活躍しそうです。ワードローブに備えておくと便利な一枚かも。

オンオフOK！ 自由にレイヤードできるVネックベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

ミドルゲージの編み地で、カジュアルにもクリーンにも着回せそうなベスト。顔まわりがスッキリ見えそうなVネックデザインでレイヤードしやすく、オンにもオフにも活躍しそうです。程よくゆとりのあるシルエットなので、ワンピの上に重ねるのも、ベルトでウエストマークしたスタイリングもおすすめ。手持ちのアイテムでのコーデもおしゃれに垢抜けそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i