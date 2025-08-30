［ペットライフ 交遊録］小林まさみさん＜２＞

ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）が、我が家にやってきたのは２０１７年５月。

生後１か月半でした。私たち「パピーウォーカー」は、盲導犬協会の子犬を一定期間預かって育てる役目です。

最初の半月は、ヴァトンのいるケージのそばで寝ました。夜になると母犬やきょうだい犬から離れて寂しいのか、クンクン鳴くので寝不足でしたね。

毎月、家族全員でヴァトンを連れて協会へ行き、レクチャーを受けました。エサのあげ方や散歩の仕方、リードの持ち方、声の掛け方、歯磨きの仕方など。誤飲を防ぐためゴミ箱や生花は近くに置いてはいけないとか、細かい決まりがたくさんありました。でも、初めて犬を飼う私にとって、それが良かったんです。教わるままにすればよかったので。飼育経験があったら、「そこまでするの？」と逆に戸惑ったかもしれません。

犬よりも人とのコミュニケーションが楽しいと思ってもらうため、散歩中に他の犬と接触するのは禁止。これが一番大変でした。散歩をしていると、小さなヴァトンに「かわいいね」って、犬を連れた人が声をかけてくれます。初めは、散歩コースになりそうな道を避けたり、犬の姿が見えたら離れるようにしたりしました。

そのため、近所の愛犬家と全然コミュニケーションできませんでしたが、「盲導犬協会の犬なんですよ」と説明するうちに、皆さん理解してくれるようになりました。あらかじめ距離をとってくれたり、話しかける時は自分の犬を他の人に預けてからにしてくれたり。

そして、預かり開始から１０か月。ついにヴァトンを協会に戻す時がきました。盲導犬になるための訓練を受けるのです。

最初から分かっていたこととはいえ、あの時のなんともいえない寂しさは忘れられません。家に帰るとヴァトンはいないのに、においだけ残っているんです。家の中がまるでお通夜のようになってしまって。ヴァトンのことがずっと頭を離れませんでした。

どう過ごしているのか、とにかく知りたくて、同時期に犬を戻したパピーウォーカーたちと連絡を取り合いました。協会から事務連絡のメールがあった際に「ヴァトンは元気です」などと書き添えてあると、それを見ただけでウルウルしちゃいました。

訓練は何段階にも分かれており、長いケースだと盲導犬になれるかどうか決まるまでに１年以上かかります。ただただ、協会からの連絡を待つしかありませんでした。

そして、ヴァトンを戻してから２か月後、協会から意外な連絡がありました。「繁殖犬に決まりました」と。

盲導犬候補となる子犬を産む役割です。交配と出産は協会で行いますが、それ以外の時はボランティアが家庭で世話をします。当時は、協会が問題ないと判断すればパピーウォーカーが世話をすることができたので、ヴァトンは私たちのところに戻ってくることになったんです。

２か月離れただけで帰ってきてくれるなんて！ 家族みんなで喜びました。（料理研究家）

料理教室 地方からも生徒

東京都内で料理教室を開いています。生徒は約１００人。地方から来てくださる方もいます。全員が調理に参加でき、分かりやすい教室を目指しています。先月は、ベトナム風お好み焼き「バインセオ」を作りました。義父のシニア料理家・小林まさるも毎回協力してくれます。