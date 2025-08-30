»°É©¾¦»ö¤¬ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤«¤éÅ±Âà¡¢¡ØÀÚ¤ê»¥¡ÙÃ¦Íî¤ÇºÆ¥¨¥ÍÀïÎ¬¤Ë°Å±À¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
»°É©¾¦»ö¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬¡¢½©ÅÄ¸©¤äÀéÍÕ¸©²¤Î3³¤°è¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î·úÀß¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤ÇºÎ»»¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ÈÂç¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ØÀÚ¤ê»¥¡Ù¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅ±ÂàÉ½ÌÀ¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤Ë¤Ï°Å±À¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»°É©¾¦»ö¤¬ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤«¤éÅ±Âà¡¢¡ØÀÚ¤ê»¥¡ÙÃ¦Íî¤ÇºÆ¥¨¥ÍÀïÎ¬¤Ë°Å±À¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
»°É©¾¦»ö¡Ö·úÀßÈñÍÑ¤¬·×²è¤Î2ÇÜ¤Ë¡×
27Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿»°É©¾¦»ö¤ÎÃæÀ¾¼ÒÄ¹¤Ï¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÍÎ¾åÉ÷ÎÏ·úÀß¤Î¥³¥¹¥È¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊÅê»ñ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¡×¤È¡¢Å±Âà¤Î·èÄêÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÃæÀ¾¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¾¦»ö¤Ï¡¢25Ç¯3·î´ü¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç524²¯±ß¤â¤ÎÂ»¼º¤ò¤¹¤Ç¤Ë·×¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£²ó¤ÎÅ±Âà¤Ç200²¯±ß¤â¤ÎÊÝ¾Ú¶â¤âË×¼ý¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢»ö¶È´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄÉ²Ã»Ù±çºö¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Å±Âà¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¸øÊçÆþ»¥Âè1¹æ¤À¤Ã¤¿3³¤°è
»°É©¾¦»ö¤¬Å±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Ç½Âå»Ô²¡¢½©ÅÄ¸©Í³ÍøËÜÁñ²¡¢ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô²¤Î3³¤°è¤Ç¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¼çÎÏÅÅ¸»¤Ë°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¹ñÆâ½é¤Î³¤°èÀêÍÑ¤ÎÆþ»¥°Æ·ï¤Ç¤·¤¿¡£Æþ»¥¤Ï2021Ç¯¤ËÂ¾¤Î´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤â»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢»°É©¾¦»ö¤¬3³¤°è¤¹¤Ù¤Æ¤òÍî»¥¡¢Åö»þÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ»¥¤Ï¡¢´°À®¸å¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò¤¤¤¯¤é¤ÇÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÇäÅÅ²Á³Ê¤ò´ð½à¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢»°É©¾¦»ö¤Î¼¨¤·¤¿²Á³Ê¤¬¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ°Â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÍî»¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°Â²á¤®¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Íî»¥²Á³Ê
»°É©¾¦»ö¤¬Íî»¥¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¡¢1¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤¢¤¿¤ê¡¢½©ÅÄ¸©Ç½Âå»Ô²¤¬13.26±ß¡¢Í³ÍøËÜÁñ²¤¬11.99±ß¡¢Æñ¹©»ö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô²¤Ç¤â16.49±ß¤Ç¡¢¾å¸Â²Á³Ê¤È¤µ¤ì¤¿29±ß¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤·¤¿¡£¶¥¹ç´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢20±ß¶á¤¯¤Ç¤Ê¤¤¤ÈºÎ»»¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢»°É©¾¦»ö¤Î¼¨¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¤ÏºÎ»»³ä¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´í×ü¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò¼çÍ×»ö¶È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÌµÍý¤ò¤·¤¿Æþ»¥²Á³Ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Î1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÄ¹´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ñºà²Á³Ê¤â¡¢ºî¶È°÷¤Î¿Í·ïÈñ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍø¤âÂç¤¤¯¤¢¤¬¤ê¡¢·úÀß¥³¥¹¥È¤¬2ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä¹´üÂç·¿Åê»ñ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
»°É©¾¦»ö¤¬Å±Âà¤·¤¿¸å¡¢Æþ»¥Âè°ì¹æ¤À¤Ã¤¿3³¤°è¤Ë¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ»²Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÎÂç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÍî»¥´ë¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆþ»¥Âè2¹æ¡Ê½©ÅÄ¡¦¿·³ã¡¦Ä¹ºê¸©²¤Î4³¤°è¡Ë¤äÂè3¹æ¡ÊÀÄ¿¹¡¦»³·Á¸©²¤Î2³¤°è¡Ë¤«¤é¡¢»°É©¾¦»ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅ±Âà¤¹¤ë´ë¶È¤¬¸½¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»²¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÆþ»¥·×²è¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ÎÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤âÉ¬Í×
ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤Ï¡¢¸¶Â§20Ç¯´Ö¡¢¸ÇÄê²Á³Ê¤ÇÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÇã¤¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼çÂÎ¤Ï20Ç¯´Ö¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢»ö¶È·×²è¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥¹¥È¤¬ÁýÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢20Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ç¤ÏÅê»ñ²ó¼ý¤Ë¤ÏÃ»²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¸µ¡¹¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¸ÇÄê²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¼è¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ÏµÕ¤ËÃÍ¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤ÎÀ©ÅÙ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»°É©¾¦»öÅ±Âà¤òµ¡¤Ë¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¤á¤°¤ëÆþ»¥À©¤ÎÀ©ÅÙÅª²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ÏºÆ¥¨¥Í³ÈÂç¤ÎÀÚ¤ê»¥
ÆüËÜ¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ2040Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤ëÅÅ¸»¤òÁ´ÂÎ¤Î4¡Á5³ä¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î³ä¹ç¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¡£É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢º£¤Î1¡ó¤ò¡¢4¡Á£¸¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤¬¥ê¡¼¥ÉÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¿ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·úÀß¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Î¦¾åÉ÷ÎÏ¤âÆ±ÍÍ¤ËÅ¬ÃÏ¤¬¼¡Âè¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢µù¶È¸¢¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áû²»¤äÆü¾È¤ÎÌäÂê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢É÷¤ÎÅ¬ÃÏ¤â¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢º£¸å¤ÎºÆ¥¨¥Í³ÈÂç¤Î¡ÖÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ï¸Â³¦¤Ë
Æþ»¥À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¾å¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ý»Ù·×²è¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÏÃ¯¤«¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÅÅµ¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬¸ÇÄê²Á³Ê¤ÇºÆ¥¨¥Í¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¤òÇã¤¤¼è¤ë·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï¾¯³Û¤À¤Ã¤¿ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤â¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤´¤È¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï1¥¥í¥ï¥Ã¥È»þÅö¤¿¤ê3.98±ß¤È¡¢É¸½à²ÈÄí¤Ç¤Ï·î1500±ßÄøÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤ÎÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¯ÅÞ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºö¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¸Â³¦¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾å¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬°ìÎ§¤ËÉéÃ´¤¹¤ëºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶âÀ©ÅÙ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤·¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¡¢º£¸å¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÅ±Âà¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÀÕÇ¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö»°É©¾¦»ö¤µ¤¨Å±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Å±Âà·à¡£À¯ÉÜ´Î¤¤¤ê¤ÎÍÎ¾åÈ¯ÅÅ¤«¤é¤Î¡¢¤¤¤ï¤ÐËÜÌ¿´ë¶È¤ÎÅ±Âà¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤ËÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÅËà Âî»Î¡ÊBS-TBS¡ÖBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë