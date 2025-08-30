TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÏÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹â´±¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ÈËÇ°×ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëÍûÀ®¹ä¾¦Ì³¼¡´±¤Ï27Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºâÌ³¾Ê¤ä¾¦Ì³¾Ê¡¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¼óÇ¾Æ±»Î¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¹ç°Õ»ö¹à¤ò¼´¤Ë¡¢ËÇ°×¶¨µÄ¤Ç¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¶ñÂÎ²½¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢11·î¤Þ¤ÇÄä»ß´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£