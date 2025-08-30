ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡¢ÄÌÌõÂå¤ï¤ê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥óGKÄ¹ÅÄßº¤È¤¹¤°Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¡ª¾ÍèÅª¤ÊÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤â¿ÔÎÏ¡ª¡©
º£²Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡£
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¹ß³Ê¤·¤¿¤¿¤á¤Ëµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¡£
10Âå¤«¤é³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¿û¸¶¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä21ºÐ¤ÎGK¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤³¤ÈÄ¹ÅÄßº¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿û¸¶¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Èà¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ØDie DeichStube¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿û¸¶¤Ï¿åÍË¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Ä¹ÅÄ¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¿ÆÍ§¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾ÍèÅª¤ÊÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏÈà¤¬ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç°ì½ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊÄ¹ÅÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÈà¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Èà¤ò´ØÍ¿¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤è¡×
Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Áª¼ê¤À¤¬¡¢²áµî¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬ËÍ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¤·¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡¢29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿U-21EUROÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¤¿U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£