¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÉåÇÔ¤¬¤¢¤ë¡×¡È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥×¡ÉÁªµó³èÆ°Ãæ¤Î¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÈÅêÀÐ¡É¡Ä¥Ç¥âÂâ²¡¤·´ó¤»²á·ã²½¡¡±ø¿¦µ¿ÏÇ±²Ãæ¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤Ë¸þ¤±¤Æ¹³µÄ¤«

¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Áªµó³èÆ°Ãæ¤Ë±èÆ»¤«¤éÀÐ¤äÉÓ¤¬Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¹¶·â¤Ë¡¢·Ù¸î¤¬½â¤ÇÂçÅýÎÎ¤ò¼é¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ç¥âÂâ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤Ê¤ÉÂçº®Íð¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï±ø¿¦µ¿ÏÇ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËå¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤¬¤ª¤ê¡¢¹³µÄ³èÆ°¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Í·ÀâÃæ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ËÅêÀÐÁûÆ°
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç27Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·²½°¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤«¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¡¢¡È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥È¥é¥ó¥×¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÃÏÊýÁªµó¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯ÂÐ±þ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢»×¤ï¤ÌÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢²¿¤«¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
ÂçÅýÎÎ¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¿È¤ò¤«¤¬¤á¤Æ²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È±èÆ»¤«¤éÀÐ¤äÉÓ¤Ê¤É¤¬Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢·Ù¸î¤¬¹õ¤¤ÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÂçÅýÎÎ¤ò¥¬¡¼¥É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èô¤ó¤ÇÍè¤¿ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤Ö¤·¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¥Ç¥âÂâ¤¬²¡¤·´ó¤»Âçº®Íð¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ç¥âÂâ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Âçº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ö¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢¥Ç¥âÂâ¤ÏÁö¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤ÏÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Ä¤Ä¡¢½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤Ë¼é¤é¤ì¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¹³µÄ¤Ï²á·ã²½¤·¤¿¤Î¤«¡£
¥Ç¥âÂâ¤Î1¿Í¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤âË½ÎÏ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÉåÇÔ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¡È±ø¿¦µ¿ÏÇ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎËå¤Ç¼óÀÊÊäº´´±¤Î¥«¥ê¡¼¥Ê»á¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
