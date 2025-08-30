藤井サチ、ショーパンからヘルシー美脚輝く サイクリングショットに「現代のオードリー・ヘップバーン」「爽やか」と話題
【モデルプレス＝2025/08/30】モデルの藤井サチが29日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでのバカンスショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】藤井サチ、美脚際立つサイクリングショット
藤井は「パリ旅にもう少しだけお付き合いしてくれますか」とつづり、写真を複数枚公開。「自転車で街をぐるぐる回って、しあわせすぎた」と、パリの街でのサイクリングを満喫したことを報告した。写真には、白いショートパンツから美しい脚をのぞかせ、笑顔でサイクリングを楽しむ姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「現代のオードリー・ヘップバーン」「爽やかで素敵」「ヘルシー」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「パリの街に馴染んでる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤井サチ、パリでサイクリングを楽しむ
