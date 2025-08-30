¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ÇÏÃÂê¡¦Í¥´õÈþÀÄ¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È°ÊÍè¡×¿åÃå»ÑÈäÏª¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û½÷Í¥¤ÎÍ¥´õÈþÀÄ¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×½÷Í¥¡¢Ãæ³ØÀ¸°ÊÍè¤Î¥ì¥¢¤Ê¿åÃå»Ñ
Í¥´õ¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È°ÊÍè½é¤á¤Æ¿åÃå¤ò¤¤¿¡×¤È¿åÃå»Ñ¤ò¤òÈäÏª¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥×¡¼¥ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥´õ¤Ï¡¢2018Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¡Ý·ë¤Ó¡Ý¡×¤Ç²ÖÌîèÁ¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ç¤âÂ³Åê¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Í¥´õÈþÀÄ¡¢¿åÃå»Ñ¸ø³«
