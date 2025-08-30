【MLB】ドジャース 0ー3 ダイヤモンドバックス （8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の45号に松井裕樹も“唖然”とした瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でダイヤモンドバックス戦に先発出場。3試合連続安打を放ち、3打数1安打、1四球の成績を残した。ドジャースは今季7度目の完封負けを喫している。

13連戦を9勝4敗と勝ち越したドジャースが、久しぶりの休みを挟んで8月最終カードのダイヤモンドバックス戦を迎えた。直近2試合連続で安打を放っている大谷は、第1打席は四球で出塁。しかし3回の第2打席は引っ掛けたあたりとなったが、ファーストがキャッチできずに内野安打で3試合連続安打とした。

3点を追いかける6回の第3打席はサードへのファウルフライに倒れる。8回の第4打席はショートゴロに倒れ、この日は3打数1安打、1四球だった。

この日は左腕のスネルが登板。4回にアレクサンダーに2ランホームランを許すと、6回にも1失点。5回1/3を投げて、86球、4安打、1被本塁打、8奪三振、3四球、3失点の内容となっている。

その後中継ぎ陣がダイヤモンドバックス打線を抑え込むも、ドジャース打線が沈黙。散発3安打の完封負けとなった。ドジャースの完封負けは2日のレイズ戦以来24試合ぶり今季7度目のこと。しかし、パドレスも敗れたためマジックは25となっている。

