◇MLB ダイヤモンドバックス3-0ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が日本時間30日、ダイヤモンドバックス戦に『1番・DH』で先発出場。1安打1四球もチームはわずか3安打の完封負けで、連勝が4で止まりました。

初回、大谷選手は四球を選びますが、2番のムーキー・ベッツ選手が併殺に倒れるなど、後続が続かず。2回も先頭打者が四球で出塁しますが、得点とはなりません。

3回、2アウトから大谷選手の第2打席を迎えると、相手先発のザック・ゲーレン投手が投じた4球目のナックルカーブを引っ張り、ファーストのグラブをはじく強襲ヒット。しかし、この回も得点にはつながりません。

一方、ドジャース先発のブレーク・スネル投手は、3回まで無安打投球でしたが、4回に1アウトから初安打を浴びると、6番ブレイズ・アレクサンダー選手にレフトへの2ランを献上。6回にも1点を追加され、突き放されました。

その後6回にベッツ選手がレフトフェンス直撃の2塁打放ち、2アウト1、2塁の好機をつくるも4番ウィル・スミス選手はレフトへの大飛球で得点ならず。ドジャースは相手投手陣にわずか3安打に封じられ、完封負けを喫しました。

大谷選手は3打数1安打1四球で今季打率.278。4試合ノーアーチとなっています。

ナ・リーグ西地区首位のドジャースは、連勝が4でストップ。それでも地区2位のパドレスも敗れたため、ゲーム差は2のままとなっています。