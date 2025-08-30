¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¡×¤Ä¤¤¤ËÂçÉý¸º!? »ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¡È11·îÇÑ»ß¡É¤Î¾ì¹ç¡¢¸ºÀÇ¸ú²Ì¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡Ö·î8000±ß¡×¤Î¥±ー¥¹¤Ç¸ú²Ì¤ò»î»»
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¡Ö¥È¥ê¥¬ー¾ò¹à¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥È¥ê¥¬ー¾ò¹à¡×¤È¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬°ìÄê¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨ÉôÊ¬¡ÊÌó25±ß¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËÌÈ½ü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ Á´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤¬1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê160±ß¤ò3¥ö·îÏ¢Â³¤ÇÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Íâ·î¤«¤é¤³¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤¬¸ºÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²Á³Ê¤¬130±ß¤ò3¥ö·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ºÆ¤Ó²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥¬ー¾ò¹à¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½ºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÆÃÎãË¡¤Ë¤è¤êÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤âÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤ËÀø¤àÆó½Å²ÝÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¥È¥ê¥¬ー¾ò¹à¤Î´Ø·¸
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤ÏÊ£¿ôÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤Î¹ç·×¤Ë¤µ¤é¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ÖÆó½Å²ÝÀÇ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¤ÎÆâÌõ
¥¬¥½¥ê¥ó¡¢´øÈ¯ÌýÀÇ¤ÎËÜÂ§ÀÇÎ¨¤È»ÃÄêÀÇÎ¨¡¢¤µ¤é¤ËÀÐÌýÀÐÃºÀÇ¤ä²¹ÃÈ²½ÂÐºöÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¹ç·×¤Ç53±ß¤Û¤É¤ÎÀÇ¶â¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Î½Å¤Ê¤ê
¤³¤ì¤éÇ³ÎÁÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹ç·×³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡Ê10¡ó¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡ÖÆó½Å²ÝÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÑ»ßÂÐ¾Ý¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢º£²óÇÑ»ß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï¸µ¡¹¡¢Âè°ì¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÈ¼¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤ËÆ»Ï©À°È÷¤Îºâ¸»ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿ÀÇ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬¸ºÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤²¼¤²¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æó½Å²ÝÀÇ¹½Â¤¤Î¤¦¤Á¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìó25±ß¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¸ºÀÇ¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬²¼¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û·î8000±ß¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬Ìó6750±ß¤Ë¡ª
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É²È·×¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·î¤ËÌó8000±ß¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÎã¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó25±ß¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ò1¥ê¥Ã¥È¥ë160±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢8000±ß¡à160±ß¡áÌó50¥ê¥Ã¥È¥ëµëÌý¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÌó25±ß¤ÎÀÇ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢50¥ê¥Ã¥È¥ë¡ß25±ß¡á1250±ß¤Î¸ºÀÇ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢8000±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ï8000±ß－1250±ß¡áÌó6750±ß¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤¬Ìó15¡ó·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ä¤Û¤«¤ÎÀÇÀ©¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ï¡¢²È·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÇ¼ý¸º¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ç¤Ï¡¢²È·×¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Èºâ¸»¤Îºß¤êÊý¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿µÄÏÀ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
