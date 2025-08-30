「つけっぱなしが得」と言い、エアコンを消さず出社する夫…先に出る私は「電気代」が気になって仕方ない！「つけっぱなし神話」は本当？ 節約に“なる・ならない”ケースを解説

冷房の「つけっぱなし神話」は本当なのか？

「一度部屋が冷えてしまえば、その後のエアコンの消費電力は少ない。だからつけっぱなしにしたほうが電気代は安くなる」という話を耳にすることがあります。確かに、エアコンは起動時に大きな電力を使うため、頻繁にオン・オフを繰り返すのは効率が悪いというのは事実です。

実際に、ダイキン工業株式会社の実験（図表1）では、9時から18時の間エアコンをつけっぱなしにした場合と、9時から18時の間30分ごとにオン・オフを繰り返した場合の消費電力を比較したところ、「日中9:00～18:00の時間帯は、30分間であればエアコンを切るより、つけっぱなしにするほうが消費電力量は少なかった」という結果になりました。

つけっぱなしのほうがエアコンの稼働時間は長いですが、オン・オフの回数が多い条件のほうが消費電力は大きくなったのです。

長時間不在でもつけっぱなしにしたほうが良いケースもある

ダイキン工業株式会社 お悩み調査隊 mission5-1夏のエアコンつけっぱなし検証！ただし、図表1は30分間隔で9時間ずっとオン・オフを繰り返す場合と、9時間つけっぱなしの比較です。つまり、30分程度の外出であれば、エアコンを切るよりもつけっぱなしにするほうが電気代は安くなるということです。一方、日中誰もいない部屋を10時間以上冷やし続ければ、その消費電力はばかになりません。ダイキン工業の実験でも、外出する時刻や時間の長さを考慮せずに「つけっぱなし」にしていると、「こまめに入り切り」するより消費電力量は多くなっています。つまり、10時間のような長時間の外出の場合には、ほとんどのケースで、エアコンをオフにして外出した場合の電気代よりも、つけっぱなしのほうが電気代は高くなります。

消費電力の観点では、基本的にエアコンをつけっぱなしにしておくよりも、オフにしたほうが節約になることを確認しました。ただし、消費電力以外の観点ではつけっぱなしにしておくほうが良い点もあります。

例えば、室内でペットを飼っていたり観葉植物を育てていたりする家庭においては、室温を一定に保ったほうが、ペットの健康や植物の生育状態の面でプラスです。

加えて、湿度が高い日には除湿機能を活用することで、カビ防止にも効果的です。このように、人が不在でも家の中の室温環境を整え続けておくべき理由がある場合には、長時間不在時のエアコンつけっぱなしは取りうる選択肢の1つになるでしょう。



エアコン代を上手に節約しながら快適に過ごすための工夫

エアコンをつけっぱなしにした長時間の外出は避けたほうがよいと分かりましたが、帰宅した際にすでに部屋が涼しい状態であると大変快適です。節約と快適さを両立させるには、ちょっとした工夫が効果的です。

例えば、外出時にはタイマー機能やスマート家電を活用して、帰宅30分前に自動で運転を開始するよう設定すれば、ムダな稼働を減らしつつ帰宅時の快適さを保（たも）てます。

さらに、エアコンのフィルター掃除で空気の通り道を確保する、カーテンや遮熱フィルムで直射日光を遮るなども有効です。設定温度を1度上げるだけで電気代が約13％削減できるとも言われています。小さな工夫の積み重ねが大きな節約につながります。



「つけっぱなし神話」の事実を理解したうえでベストな使い分けを

涼しい部屋で過ごす時間は心地よいものですが、長時間不在時のつけっぱなしは多くの場合で電気代のムダにつながります。

夫婦で生活スタイルや優先順位を話し合い、「必要なときはつけっぱなし」「長時間不在のときはオフにして、帰宅時間30分前にオンになるようタイマーで予約」などと柔軟に使い分けることが賢い選択です。

「つけっぱなし神話」をうのみにするのではなく、家庭の状況に合った使い方を見つけて、この夏を快適かつ経済的に乗り切りましょう。



